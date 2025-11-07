Por Redacción

CDMX, México. – La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso para Miguel T” y María “R”, por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio en la variante de venta y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la FGR, catearon un inmueble ubicado en la colonia Buenos Aires, en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidos los ahora imputados, asegurándoles clorhidrato de cocaína, una pistola abastecida, tres armas de diábolos, dos laptops, ocho teléfonos celulares y numerario.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sinaloa, con residencia en Culiacán, decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

