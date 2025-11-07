Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, vinculación a proceso en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la FGR y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ejecutaron dos cateos en domicilios ubicados en Matamoros, Tamaulipas.

En la primera acción fueron detenidos Juana “G”, Aldri “C” y Guillermo “G”, se aseguraron un vehículo, cinco teléfonos celulares, tres laptops, tres armas cortas, un arma larga, cartuchos, numerario en moneda nacional y extranjera, así como clorhidrato de cocaína. En tanto que, en otro inmueble, fue aprehendido Alan “F”, asegurándole dos armas largas, tres laptops y un teléfono celular.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación, prisión preventiva y tres meses para la investigación complementaria por los siguientes delitos: Juana “G”, Aldri “C” y Guillermo “G” por posesión de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alan “F” por el primer ilícito referido.