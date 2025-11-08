Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En tiempos donde la indiferencia parece normalizar el abandono animal, hay rincones que resisten con actitud positiva y humanidad. Uno de ellos es La Gloria. Santuario Canino, que este 16 de noviembre celebra su 11° aniversario con un evento que mezcla solidaridad, juego y croquetas: el ya tradicional Bingo + Croquetón.
La cita es a las 4:30 pm en el Salón de Eventos Carol, ubicado en 15 Conrado Castillo y Alejandro Prieto. El objetivo es claro y urgente: reunir mil kilos de alimento para más de 150 perritos rescatados que viven en el santuario ubicado en la Sierra de Guadalupe, Estado de México. Además, se busca reparar la cerca trasera, que amenaza con colapsar y dejar vulnerables a los animales.
Con un donativo de 120 pesos, los asistentes podrán participar en 20 jugadas de bingo + 5 de consolación, con premios que van desde electrodomésticos y joyería hasta artículos para el hogar. Pero más allá del juego, el evento es una oportunidad para ayudar, convivir y abrazar una causa que no ladra por likes, sino por sobrevivir.
Quienes no deseen jugar también pueden asistir para dejar su donativo en especie o efectivo. Se estarán recolectando alimento, productos de limpieza y cariño sincero. Porque cada asistencia, cada compra, cada croqueta cuenta.
Este croquetón no es solo una fiesta: es un acto de resistencia amorosa. Es la forma en que una comunidad dice “no” al abandono y “sí” a la protección. Es la prueba de que los perros no están solos, y que hay humanos que aún saben cuidar sin pedir nada a cambio.
Así que este 16 de noviembre, no solo asistas a jugar sino también a ayudar, porque en cada croqueta hay una historia que merece seguir latiendo.
