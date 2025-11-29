Por Agencias

Uruapan, Michoacán.- Un colectivo de madres buscadoras localizó al menos cuatro cuerpos en un predio de la región boscosa de Uruapan, propiedad de la familia del diputado local independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla.

El legislador, quien fue uno de los hombres más cercanos al extinto alcalde Carlos Manzo, explicó que sus familiares abandonaron ese terreno desde hace ocho años, precisamente por la presencia del crimen organizado en la zona.

Detalló que él mismo colabora con las activistas, quienes le pidieron acceso al sitio pues realizan labores de rastreo en áreas aledañas para intentar localizar a sus seres queridos que están desaparecidos.

Bautista Tafolla explicó que el predio se ubica en una parte boscosa del poblado de Toreo el Alto, cerca del camino que conduce a la localidad de Tiamba, una región donde operan células delictivas.

“Le agradezco al colectivo de las madres buscadoras, hace un tiempo les comenté que en una propiedad familiar de donde tuvimos que salirnos por la presencia del crimen organizado, un perro había sacado un cráneo humano. Han estado yendo a buscar y ya han encontrado cuatro cuerpos. Al parecer hay muchísimos más”, precisó.

En tanto, Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, confirmó el hallazgo de los cadáveres y explicó que Bautista Tafolla colabora plenamente con la investigación que ha iniciado la institución a su cargo.

“Quiero comentarles que es importante que los particulares también a veces apoyen en las facilidades para que se hagan este tipo de búsquedas, y en lo particular agradezco al diputado Tafolla que haya permitido que se sigan haciendo este tipo de revisiones.

“Yo voy a pedirle a la responsable de la Fiscalía (especializada en delitos de desaparición forzada de personas), a la fiscal Luz (Zamudio), que amplié la búsqueda con mayor personal”, agregó Torres Piña.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan las organizaciones criminales autodenominadas cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya, Pueblos Unidos y el cártel de Los Reyes.(Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte/La Jornada).