Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que los municipios del estado deben asumir un papel más activo en materia de seguridad pública, especialmente en la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (Fortamun), que por regla federal debe destinar al menos 20 por ciento a temas de seguridad.

“Estamos trabajando en asesoría y capacitación para que los municipios usen correctamente el Fortamun en equipamiento, patrullas y reclutamiento. Esto fortalece el estado de fuerza en seguridad y procuración de justicia”, señaló Zúñiga.

Al respecto, el funcionario explicó que cinco municipios tamaulipecos fueron seleccionados aleatoriamente por la Federación para supervisar el uso del fondo, sin que hasta ahora se hayan detectado irregularidades. Sin embargo, advirtió que los lineamientos federales exigen que el recurso se utilice exclusivamente en seguridad.

Sobre el delito de extorsión, Willy Zúñiga indicó que Tamaulipas se encuentra en la media nacional, lejos de los focos rojos como Estado de México o Michoacán. No obstante, reconoció que es un área de oportunidad que debe atenderse en coordinación con organismos como la Coparmex, y exhortó a la ciudadanía a denunciar al 089 o ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En cuanto al presupuesto estatal, informó que en 2025 se destinaron aproximadamente 400 millones de pesos a seguridad, y se espera un incremento del 10 al 15 por ciento para 2026, dependiendo de las necesidades planteadas por las instituciones.

“El incremento podría ir a equipamiento, capacitación y profesionalización, además de fortalecer el estado de fuerza”, puntualizó.