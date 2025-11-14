Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo que transportaba tres paquetes de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Villa Las Torres.

La unidad, una camioneta Chevrolet Blazer, fue localizada con las puertas abiertas y sin ocupantes.

Al realizar una inspección, los agentes encontraron en el interior tres paquetes cuadrados envueltos en plástico transparente, que presuntamente contenían marihuana.

El vehículo y los paquetes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.