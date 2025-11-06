Por Agencias

Morelia, Michoacán.- Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde uruapense Carlos Manzo Rodríguez, rindió protesta este miércoles como presidenta municipal sustituta de Uruapan, en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán.

Con los votos a favor de los 38 diputados asistentes, de los 40 que integran la LXXVI Legislatura, Grecia Quiroz fue designada como la alcaldesa uruapense para lo que resta del trienio 2024-2027.

Grecia Quiroz fue la única propuesta que el “Movimiento del Sombrero”, que utilizó Carlos Manzo como plataforma política para ganar el ayuntamiento en la elección el 2024, presentó ante la LXXVI Legislatura, a través del diputado independiente, Alejandro Bautista Tafolla, integrante del grupo político de Manzo Rodríguez.

Fue el propio diputado Alejandro Bautista quien en tribuna acusó al gobierno de ser responsable del asesinato de Carlos Manzo, al recordar que el extinto edil en varias ocasiones pidió ser recibido por Sheinbaum Pardo, sin éxito alguno. (Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte/La Jornada).