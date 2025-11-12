Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras las denuncias de manejos corruptos y de «auto reparto» con la cuchara grande de Becas SET-SNTE, en que hasta un ex diputado local de Morena, hoy funcionario de la Secretaría de Educación de Tamaulipas fue beneficiado y se «auto recetó» nomás 4 becas pa’su familia.

En este inicio de semana, abordado por reporteros antes de la ceremonia de Honores a la Bandera, el jefazo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García dijo que la SET y el sindicato de maestros preparan «nuevas reglas con el objetivo de evitar el mal uso de recursos y garantizar mayor equidad en la asignación».

Vale decir que de acuerdo a las listas exhibidas por un medio estatal, un funcionario de Valdez García, ex legislador de Morena, logró para su familia 4 becas para «madres solteras» y discapacitados. Pero aquí cabe la pregunta que esperamos se ponga a indagar el jefazo de la SET: ¿Y este ex diputado nomás agarró 4 becas para gentes que llevan su apellido…o también «apadrinó» otras 25 becas para gente cercana a él que no llevan sus apellidos? Y que bien pueden ser sus ahijados, primos, sobrinos, hijos de su chofer.

Entendemos que el secretario Miguel Ángel Valdez García tiene experiencia, formación de toda su vida en instituciones privadas de educación, como es la Universidad La Salle de Cd. Victoria, en donde fue docente y rector , al igual que fue rector en la Universidades La Salle de Chihuahua, pero bien que debería asesorarse sobre esta otra realidad que se vive en una institución oficial, gubernamental, como es la SET, donde…todo indica que hay en cargos directivos con gente del partido Morena, que ciertamente presumen, alardean…»No somos iguales».

Pero no le toca, no le corresponde, no es función de este reportero clarificar este asunto de abuso en becas. Es claramente esto función, chamba, de la Contraloría interna y de la Contraloría estatal. ¿Voy bien o me regreso? Este funcionario, ya lo dijo la Contraloría Tamaulipas, es el actual director estatal del CREDE, Vital Román. De acuerdo al oficio enviado por la Unidad Ejecutiva de la SET, su familia se benefició con 172 mil pesos en becas. Cabe preguntar: ¿Fue en total un pago de 172 mil pesos en una sola exhibición, o fueron becas mensuales que cada mes sumaban 172 mil pesos?

Con todo, el actual jefazo de la SET, Miguel Á. Valdez, quien llegó al cargo luego de la inexplicable salida de la licenciada Lucía Aimé Castillo Pastor, ya dijo que en el tema, «la transparencia será total y que se respetará el proceso legal. La investigación se centra en el manejo de recursos, la firma obligatoria al recibir becas, y la posible discrecionalidad en la asignación». Pendientes.

BAJA NUMERO DE POBLACION VULNERABLE EN TAMAUILIPAS

Es ya menor el número de la población vulnerable en Tamaulipas, afirmó la directora general del DIF estatal, Patricia Lara Ayala.

«Los números de población vulnerable han ido bajando gracias a las estrategias, los apoyos, los programas, la atención y la capacitación de jóvenes y mujeres; por ejemplo a través de Lazos del Bienestar en los polígonos de atención que se han creado en esta administración», precisó la funcionaria.

Y añadió: «Estos esfuerzos han permitido que muchas familias en situación de rezago tengan un impulso fuerte. Este año estamos arrancando 12 polígonos con mayores necesidades de apoyo, con el respaldo del Gobernador del Estado y de la doctora María de Villarreal».

Explicó Lara Ayala que se fortalece el bienestar mediante acciones de salud, acompañamiento emocional y participación comunitaria, impulsando la educación, la prevención y la colaboración entre vecinas, vecinos y redes sociales. NOS VEMOS.

