Por Agencias

Buenos Aires, Argentina.- El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, Carlos Presti, fue elegido por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de ministro de Defensa, una decisión inédita desde el regreso del país a la democracia. Además, Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad.

Ambos ocuparán sus cargos el próximo 10 de diciembre en sustitución de Luis Petri en Defensa y de Patricia Bullrich en Seguridad. Petri estará en la Cámara de Diputados, mientras que Bullrich será la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado, según un comunicado oficial.

El texto presidencial destaca que el teniente general Carlos Presti es «una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón y estará al frente del Ministerio que encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas». Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados».

Argentina estuvo bajo un gobierno de facto entre 1976 y 1983 que instauró una sangrienta dictadura cívico-militar.

Organismos defensores de los derechos humanos estimaron que la dictadura dejó unos 30.000 desaparecidos y más de 400 bebés robados bajo el cautiverio de sus madres, de los cuales 140 han recuperado su identidad décadas después gracias a la labor de la justicia y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en una búsqueda que sigue abierta.

Cientos de juicios contra ex represores aún se sustancian en los tribunales que suman más de un millar de condenas por crímenes de lesa humanidad.

El designado ministro de Defensa es hijo de Roque Presti, quien comandó del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura. (Europa Press y Afp).