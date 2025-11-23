Por Agencias

Guanajuato.- En operativos implementados en cinco municipios fueron detenidos 12 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) que extorsionaban a comerciantes y ciudadanos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia divulgó que, derivado de un trabajo de investigación e inteligencia, ejecutaron cateos en los municipios de Irapuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y Guanajuato.

“Como resultado, fueron detenidos más de una decena de presuntos responsables, varios de los cuales ya cuentan con sentencia de prisión”, difundió.

Los detenidos y vinculados a proceso penal son Francisco Javier, líder de una célula criminal en Irapuato, Nicolás Antonio, Fernando Saúl, Brayan Alexis, Perla María del Carmen, Jorge Alfredo, Daniel y Francisco, enumeró.

Agregó que ya fueron sentenciados, en procedimiento abreviado, Jesús, José Manuel, Tomás y Hugo Giovanni. La FGE no menciona los años de condena.

Los sentenciados y vinculados a proceso tenían el mismo modus operandi para extorsionar a comerciantes y ciudadanos, ventiló.

“El envío de notas extorsivas en las que se obligaba a las víctimas a comunicarse a números telefónicos para exigir altos pagos de dinero a cambio de no hacerles daño, así como agresiones directas mediante disparos de arma de fuego para intimidar a los locatarios y obtener efectivo”, precisó.

En los cateos también fueron asegurados vehículos, equipos telefónicos y otros objetos utilizados para las extorsiones, refirió la Fiscalía. (Carlos García/La Jornada).