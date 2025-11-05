Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, hizo un llamado firme a los 43 municipios de Tamaulipas para que se preparen institucionalmente en la atención a la población LGBTQ+, conforme a la ley estatal aprobada en mayo.

La legisladora subrayó la urgencia de que los cabildos nombren comisiones especializadas y adopten lenguaje incluyente y no discriminatorio en sus funciones públicas.

“Ya tenemos una ley de atención a la población LGBTQ+, y los municipios deben aplicarla. No basta con tener representación, se necesitan comisiones activas que definan acciones concretas”, expresó.

Deosdady Martínez reconoció avances en municipios como Matamoros, Tampico y ciudad Madero, donde ya existen regidurías y comisiones que trabajan con perspectiva de diversidad. Sin embargo, señaló que muchos cabildos aún no cumplen con las acciones afirmativas que se impulsaron en el proceso electoral anterior.

“Nos guste o no nos guste, el lenguaje incluyente es parte de los derechos humanos. No podemos recibir a una mujer trans y decirle ‘señor’. Eso es violatorio”, advirtió.

La diputada explicó que aunque la iniciativa no obliga formalmente a los municipios a crear comisiones, se les invita respetuosamente a hacerlo como primer paso. En caso de omisión, advirtió que se buscarán mecanismos para hacer valer la ley.

“Los derechos son progresivos. Tenemos que evolucionar y avanzar para dar una atención oportuna a la población LGBTQ+”, concluyó.