Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el inicio de la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Tamaulipas refuerza la vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias a través de sus unidades monitoras distribuidas en el estado.

De acuerdo con el epidemiólogo estatal Sergio Uriegas Carmona, el comportamiento de los virus respiratorios se mantiene estable y dentro de los parámetros esperados.

Actualmente, cinco Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias (USMER) operan en Tamaulipas para identificar los virus en circulación, más allá del conteo de casos. Esta vigilancia se complementa con el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), que permite registrar semanalmente los casos reportados en hospitales y centros de salud.

Los virus de mayor interés en esta temporada son COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio, todos bajo un seguimiento constante. Hasta el momento, los registros indican una baja incidencia:

– COVID-19: 4 casos confirmados en unidades hospitalarias

– Influenza: 72 casos registrados

– Virus sincitial respiratorio: 40 casos reportados.

“Vamos empezando la temporada invernal y afortunadamente los casos son pocos”, señaló Uriegas, al subrayar que no se han detectado picos ni comportamientos atípicos en la circulación viral.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia activa para anticipar cualquier repunte y garantizar atención oportuna. Además, se exhorta a la población a seguir medidas preventivas como la vacunación, el lavado frecuente de manos y evitar cambios bruscos de temperatura.

Con estos esfuerzos, Tamaulipas busca enfrentar el invierno con preparación técnica, sensibilidad comunitaria y compromiso por la salud pública, dijo el funcionario.