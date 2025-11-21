Por Redacción

Nuevo Padilla, Tamaulipas.- Derivado de un accidente con volcadura de un tráiler, se encuentra parcialmente suspendida la circulación en el carril de norte a sur de la Carretera Federal 101, a la altura del kilómetro 54.

En el lugar se encuentra un tráiler color azul, que perdió el control hasta terminar volcado sobre uno de los carriles.

El vehículo transitaba sin carga al momento del percance.

Únicamente un carril permanece habilitado para el paso de vehículos.