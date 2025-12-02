Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a ocho personas y aseguraron dos armas de fuego, nueve vehículos e inhabilitaron dos campamentos clandestinos.

Entre otras acciones, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en plantas de producción de aguacate y limón, en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Reyes de Salgado, Morelia, Uruapan y Zamora, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.

Del 10 al 30 de noviembre de 2025, se han detenido a 142 personas, se aseguraron 59 armas de fuego, 6,925 cartuchos, 364 cargadores, 116 vehículos, 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.5 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además se han inhabilitado nueve campamentos clandestinos.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.