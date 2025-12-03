Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de respaldar a las familias de la burocracia estatal, la secretaria de Administración del Estado de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó el inicio del primer pago de Becas Escolares a Servidores Públicos e Hijos 2025-2026.

Las becas se entregarán del 3 al 10 de diciembre en tres sedes: el 3 de diciembre en el Edificio Miguel Alemán para la Secretaría de Finanzas, Oficinas del Ejecutivo, Secretaría General de Gobierno y rezagados; y el 4 y 5 de diciembre en la Torre Bicentenario para la Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Turismo, Tribunal de Arbitraje, Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Energético, SEDUMA, Secretaría de Obras Públicas y rezagados.

El 8 de diciembre se entregará a personal de Seguridad Pública con apellidos de la A a la L, y el 9 de diciembre a quienes tienen apellidos de la M a la Z, en el Complejo Estatal de Seguridad Pública. Finalmente, el 10 de diciembre se atenderá en el Edificio Miguel Alemán a los rezagados que no pudieron acudir en fechas anteriores.

Luisa Eugenia Manautou Galván señaló que este beneficio es resultado de las políticas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, encaminadas a fortalecer el bienestar de las y los servidores públicos, reconociendo su dedicación y compromiso con la transformación de Tamaulipas.

Cada beneficiario deberá presentar una copia de su credencial de elector por ambos lados, con una copia por cada becado. Para consultar más información, se debe ingresar al siguiente enlace:

https://staticstam.tamaulipas.gob.mx:9000/sitam/ms050/imagenes/PAGO%20DE%20BECAS%202025.pdf