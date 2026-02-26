Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Congreso del Estado Humberto Prieto Herrera convocó “a quien tenga denuncias pendientes, información, o elementos en contra de Francisco García Cabeza de Vaca “a acudir a presentarlos ante las autoridades, con la seguridad de que no hay más protecciones y se castigarán los delitos cometidos”.

Prieto Herrera recordó que la revocación del amparo que mantuvo por años al anterior gobernador del estado alejado de la justicia es una respuesta a la demanda de los ciudadanos.

“Ese blindaje se terminó. Se le acabó la protección. Puede ser detenido y deberá enfrentar la justicia por los delitos que se le imputan; la justicia tarda, pero siempre llega”, dijo, al recuerdo de cómo alguien, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se mantenía fuera del alcance de la ley, refugiado en resoluciones judiciales que indignaban al pueblo.

Durante mucho tiempo, abundó, Cabeza de Vaca tuvo jueces que le regalaron amparos, decisiones que torcieron la ley para mantenerlo lejos de la justicia. “Eso fue parte de un sistema podrido que permitió abusos, corrupción y privilegios”.

Dijo que las cosas cambiaron y hoy el poder no debe ser un escudo para delinquir, sino una responsabilidad, que cuando se traiciona, se tienen que pagar las consecuencias.

“Hay condiciones jurídicas y políticas para que las cosas procedan. Hoy ya no están quienes desde el sistema judicial protegían intereses personales. Si alguien fue víctima, si alguien fue presionado, si alguien tiene algo que denunciar, este es el momento. La justicia necesita que la verdad salga completa”, convocó.

Advirtió que nadie se esconde para siempre. “Tarde o temprano la justicia lo va a alcanzar, y cuando eso ocurre no hay poder, dinero ni influencias que lo eviten”.

Calificó de “legítima, moral y necesaria, para sanar la vida pública de nuestro estado, la exigencia de los tamaulipecos de que quien abusó del poder responda y se termine la impunidad.

“El poder ya no significa privilegio; las instituciones deben servir a la gente y no a intereses personales. Por eso, este momento es un parteaguas para nuestra vida pública, porque en Tamaulipas se acabaron los intocables. La ley debe aplicarse y se va a aplicar, sea quien sea y eso es parte de la transformación verdadera”, indicó Prieto Herrera en un comunicado oficial.