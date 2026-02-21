Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la Semana de la Familia 2026, la Parroquia San Agustín será sede de una conferencia sobre prevención del suicidio, impartida por el investigador y escritor Armando Duarte.

El evento busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de atender la salud mental y ofrecer herramientas para enfrentar uno de los problemas más graves de la actualidad en México donde, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el 2025 se cometieron 8 mil 821 suicidios, 328 casos más que el año anterior y 559 más que en 2023.

La problemática del suicidio se ha intensificado en los últimos años, especialmente entre jóvenes que enfrentan factores como la presión social, la violencia, el consumo de sustancias y la falta de acompañamiento familiar.

Expertos advierten que la ausencia de atención temprana puede derivar en actos desesperados que dejan profundas heridas en las familias y comunidades.

La trayectoria de Armando Duarte está enfocada en mejorar la calidad de las relaciones y disfrutar de la convivencia familiar; cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Su participación busca aportar una visión integral que combine la ciencia con la acción comunitaria, subrayando que la salud mental debe ser tratada con la misma seriedad que la salud física.

La conferencia se realizará el martes 24 de febrero a las 19:00 horas, con un costo de recuperación de 80 pesos y forma parte de las actividades de la Semana de la Familia 2026.

Los organizadores destacan que este tipo de espacios son esenciales para abrir el diálogo y derribar estigmas en torno a la salud mental.

El tema cobra relevancia en un país donde los índices de suicidio han mostrado incrementos preocupantes y donde aún persisten tabúes que dificultan la búsqueda de ayuda profesional. La prevención, señalan especialistas, pasa por fortalecer la atención psicológica en escuelas, familias y comunidades.

El fenómeno del suicidio y la salud mental ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un desafío global. En muchos países, las campañas de prevención se han vuelto prioritarias, impulsando la creación de programas comunitarios, líneas de apoyo y espacios de acompañamiento. En México, iniciativas como esta conferencia buscan sumarse a ese esfuerzo, recordando que la salud mental es un derecho y una responsabilidad compartida.