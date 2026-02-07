Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Un vehículo con reporte de robo fue localizado y asegurado por personal de Tránsito Estatal en Reynosa, luego de que su propietario solicitara apoyo a través del número de emergencias 911.

El propietario identificó una camioneta Nissan X-Trail como de su propiedad, la cual había sido robada el pasado primero de febrero, luego de que fuera despojado de ella por una mujer armada al salir de una tienda de conveniencia, motivo por el cual interpuso la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Personal de Tránsito Estatal solicitó una grúa para el traslado de la unidad a la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Robo.