Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- En el marco de la estrategia hídrica que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevó a cabo la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

El encuentro contó con la participación del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alfonso Treviño Robles, quien asistió en representación del presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, así como autoridades estatales y municipales, representantes del Poder Legislativo y gerentes de los organismos operadores del agua de Tamaulipas.

Durante la sesión, el secretario destacó la relevancia de este espacio de coordinación, en el que los organismos operadores comparten acciones y estrategias para atender las problemáticas hídricas de cada municipio, fortaleciendo la operación, la cultura del agua y la capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

Como parte del orden del día, se presentó el balance hidráulico de las cuencas de los ríos Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Guayalejo-Tamesí y del Altiplano, exponiendo la situación hídrica de los 43 municipios del estado, así como las acciones estratégicas implementadas para enfrentar los retos de cada región.

En este contexto, se subrayó la importancia del Semáforo del Cuidado del Agua como instrumento de análisis y toma de decisiones, al permitir definir acciones preventivas y emergentes, como el abastecimiento mediante pipas en municipios con condiciones hídricas adversas, entre ellos Tula.

El comité aprobó la actualización de los colores del Semáforo del Cuidado del Agua, reiterando el llamado a la población y a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a mantener un uso responsable y racional del recurso, independientemente del color asignado.

En color verde se ubicaron los municipios de: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

En color amarillo: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando y Villagrán.

En color rojo permanecen: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula, Valle Hermoso y Victoria.

Quiroga Álvarez explicó que los 10 municipios de la franja fronteriza continúan en color rojo debido a los bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales y la falta de recargas recientes.

Finalmente, destacó que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desarrolla una inversión histórica para la tecnificación y modernización de los Distritos de Riego 025 y 026, lo que permitirá ahorrar volúmenes importantes de agua y destinarlos al consumo humano en los municipios de la frontera tamaulipeca.