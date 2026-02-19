Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Reynosa, Gildardo López Hinojosa, advirtió que el sector enfrenta una presión creciente por la multiplicidad de cobros y permisos que imponen los tres niveles de gobierno, lo que ha convertido a las autoridades en entes recaudatorios más que en instancias de orientación.

“El gobierno tiene un sinnúmero de cobros. Protección Civil se volvió recaudatoria, Obras Públicas se volvió recaudatoria, Tránsito es recaudatorio. Ya no se trata de orientar, sino de recaudar”, señaló el dirigente empresarial.

López Hinojosa explicó que esta situación genera un doble escenario: por un lado, el comercio formal que enfrenta múltiples pagos y trámites; y por otro, el comercio informal que ofrece productos más baratos y sin cumplir con las mismas obligaciones.

“En Reynosa ya venden de todo: carbón, pollo, cerveza, tequila. Y lo hacen más barato porque no enfrentan la misma carga fiscal”, dijo.

El presidente de la CANACO subrayó que la informalidad representa un reto para la competitividad, pues mientras un negocio formal enfrenta costos elevados, el informal paga apenas una fracción. “Un informal paga alrededor de 30 mil pesos al año, mientras que un negocio formal difícilmente completa esa cantidad en impuestos”, detalló.

Por ello, la cámara empresarial está invitando a los comerciantes informales a sumarse a la formalidad, con el objetivo de fortalecer cadenas productivas y generar un entorno más justo para todos. “La apuesta es que la informalidad pase a ser formal, que se integren y que juntos podamos crecer”, afirmó.

Finalmente reconoció que el tema de la extorsión sigue siendo un factor de riesgo para el sector, aunque ya se han planteado iniciativas de ley para sancionar con mayor dureza estas prácticas. “Si las sanciones se aplican realmente como se está diciendo, el comercio podrá crecer y cerrar cadenas de criminalidad”, concluyó.