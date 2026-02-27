Por Redacción

Ciudad de México, México.- Del 1 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, la ciudadanía en Sinaloa canjeó, de manera anónima y voluntaria, mil 219 armas de fuego por dinero en efectivo, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al reportar las acciones del eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal destacó que también se llevaron servicios, trámites y programas a 20 municipios del estado.

Así como la implementación de apoyos con la estrategia Jóvenes Transformando México.

Precisó que solo en el municipio El Fuerte se recibieron de la ciudadanía 208 artefactos, municiones y explosivos como parte del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, acción que se realiza a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Así, alejamos de los hogares el riesgo que representa mantener al alcance de los niños y jóvenes este tipo de artefactos.

“Además, se intercambiaron juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar entre niñas y niños la resolución de conflictos con diálogo y entendimiento”, dijo.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez señaló que llegarán los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México; se construirá un nuevo Bachillerato Tecnológico, se ampliará otro Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, por parte de la Secretaría de Educación Pública.

Por instrucciones de la Presidenta, se construirán 20 nuevos planteles, este año, del Bachillerato Nacional Margarita Maza, que contarán con educación, cultura y deporte.

También se suma la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos para este mismo año, que está por arrancar en el mes de marzo con clases virtuales, y en septiembre con presenciales.

Con la estrategia Jóvenes Transformando México se edificarán, en Sinaloa, dos Centros Comunitarios México Imparable y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio.

Asimismo, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, se llevará a cabo un concierto masivo y la presentación del Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz.

Este mes, agregó, en Culiacán, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio el silbatazo inicial del Mundialito escolar “Tu Escuela es tu Cancha” y de la Copa Conade.

La funcionaria federal mencionó que en la entidad se han realizado 228 Jornadas por la Paz, en las cuales han participado más de 69 mil personas. Para el mes de abril se tiene considerada la instalación de los Consejos de Paz y Justicia, en todos los municipios.

En las Jornadas por la Paz, el Gobierno de México se coordina con las autoridades estatal y municipales para realizar acciones deportivas, culturales y artísticas, dirigidas a jóvenes.

Por otra parte, en comunidades rurales, campos agrícolas y planteles educativos de los 20 municipios del estado, se brindaron servicios, trámites y programas a jóvenes, niñas, niños y mujeres, con apoyo de diferentes instancias.

La secretaria Rodríguez además expuso que las Mesas de Paz sesionaron, tanto en el estado como en sus siete regiones. En ellas, autoridades de los tres órdenes de gobierno consensaron acciones para mejorar la gobernabilidad y seguridad.

Desde octubre de 2024, se tuvieron en total 413 reuniones de la Mesa de Paz Estatal, 2 mil 456 de las Regionales y 1 Interestatal. Como resultado se alcanzaron 840 acuerdos en beneficio de la población.

El gobernador Rubén Rocha encabezó las sesiones de la Mesa de Paz Estatal; mientras que en las Mesas de paz regionales se coordinaron representantes de los gobiernos federal, estatal y municipales.

La titular de la Secretaría de Gobernación anunció que este año, en Culiacán y Mazatlán iniciará la visita casa por casa en colonias prioritarias y se organizarán Ferias de Paz, con la participación de más de 50 dependencias.