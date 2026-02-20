Por Redacción

Ciudad de México.- En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible, con tres tripulantes y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones que representan varias toneladas de posible cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial, al momento de hacer su entrada a puerto.

Dicho aseguramiento se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente), al sur suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, como parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Cabe hacer mención que se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica al arribo a puerto.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch.