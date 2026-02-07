Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, advirtió que México enfrenta un brote de sarampión con más de 8 mil 400 casos confirmados, lo que coloca al país en primer lugar de América Latina.

Ante este panorama, anunció que presentará al secretario de Salud un proyecto para incrementar brigadas de vacunación en los 12 distritos de salud del estado.

Actualmente, Tamaulipas no registra casos activos, aunque en 2025 se confirmaron 12 contagios importados y en lo que va de 2026 se han descartado 15 sospechosos. “No podemos bajar la guardia”, subrayó De la Garza, y destacó que el sarampión es altamente contagioso y puede derivar en complicaciones graves como bronconeumonía o meningoencefalitis.

El funcionario explicó que las brigadas realizan búsqueda intencionada en escuelas y centros comerciales, además de cercos sanitarios y bloqueos vacunales alrededor de casos sospechosos. Hasta ahora se han aplicado 226 mil dosis de vacuna contra sarampión, con una cobertura superior al 97% gracias a campañas extemporáneas.

El proyecto contempla la creación de 30 a 40 brigadas adicionales, con apoyo del IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex, para reforzar la vigilancia y la vacunación en comunidades escolares y zonas de alta afluencia. “Si no logramos la participación del sector, tendremos que contratar brigadas propias, mínimo tres por cada distrito”, adelantó.

De la Garza reconoció el esfuerzo de los directores de los distritos de salud (antes llamadas jurisdicciones sanitarias) y señaló que se están destinando recursos adicionales, como gasolina para la movilidad de brigadas.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con 102 mil dosis disponibles de vacuna triple y doble viral, suficientes para sostener la campaña intensiva.

“La prevención y la promoción de la salud son nuestra principal tarea. No estamos exentos de que lleguen casos importados, por eso debemos reforzar la vacunación y mantener la vigilancia epidemiológica”, concluyó.