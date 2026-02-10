Por Redacción

Ciudad de México.–En cumplimiento a la visión de modernización y fortalecimiento institucional impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, Armando de la Cruz Alcántar, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado, acudió a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la entrega final y firma del cierre del Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral (PEMI) 2025.

Este proyecto se llevó a cabo mediante la firma de un Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, celebrado entre el Ejecutivo Federal, a través de la SEDATU, y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, por conducto del Instituto Registral y Catastral del Estado.

Cabe destacar que, para la ejecución del PEMI 2025, el Gobierno del Estado de Tamaulipas aportó el 50 por ciento del costo total del proyecto, lo que permitió la adquisición de tres servidores de alta capacidad, destinados a salvaguardar la información de las seis oficinas registrales del estado, fortaleciendo la certeza jurídica del patrimonio de las y los tamaulipecos.

Asimismo, como parte del equipamiento estratégico, se adquirió un dron de ala fija, tecnología que permitirá realizar vuelos sobre grandes extensiones territoriales, facilitando la actualización cartográfica del estado y contribuyendo a una mejor planeación y ordenamiento territorial.

“El cierre exitoso del PEMI 2025 representa un avance histórico para Tamaulipas en materia registral y catastral. Este proyecto fortalece la seguridad jurídica, moderniza nuestros procesos y reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la innovación, la transparencia y el desarrollo ordenado del territorio”, señaló de la Cruz Alcántar.