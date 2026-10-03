Por Agencias

Sao Paulo, Brasil.- El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cerró su campaña este sábado en una caravana en Sao Paulo, frente a miles de simpatizantes que lo arroparon rumbo a las elecciones, donde se enfrenta al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El equipo de Lula calificó el acto como una afluencia récord, superior a la del mitin de clausura de su campaña de 2022. Los ‌organizadores afirmaron ‌que unos 150 mil simpatizantes llenaron el tramo de dos kilómetros de la calle Augusta, entre la avenida Paulista y la plaza Roosevelt, un escenario tradicional para las ​manifestaciones políticas en la ciudad más grande de Brasil.

Desde un vehículo ​de campaña, Lula calificó las ​elecciones del domingo como una elección entre «la democracia ‌y la barbarie».

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, dijo que la participación reflejaba el creciente impulso de Lula.

«A diferencia de otros países latinoamericanos, donde al final se produjo una ola de derecha, aquí en Brasil estamos viendo una ola a nuestro favor», dijo Silva.

Lula fue recibido por una multitud vestida de rojo, el color de su Partido de los Trabajadores, que lo esperaba con camisetas y gorras con consignas como «Make Lula president again» en inglés o «Brasil es de los brasileños».

«Trump quiere hacer de nuestro Brasil su patio trasero, eso no puede ser de ninguna manera. Por eso esta elección es muy importante», dijo a la AFP Adriana Lima, una profesora de educación infantil de 44 años, con prendas rojas y los labios pintados de carmín.

Lula ha agitado la bandera de la soberanía en la campaña y ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil, como las tierras raras.

«Es fundamental que los brasileños sepan que no solo están votando por un candidato a presidente; están votando por quien defiende nuestro país o por quien entrega nuestro país», dijo Tiago Lorureto, un contador de 35 años.

El presidente de izquierda busca el domingo un cuarto periodo en el poder con casi 81 años.

La mayor ciudad de Brasil también fue escenario del cierre de campaña del exdirigente sindical hace cuatro años, cuando venció en un áspero balotaje al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro. Reuters y Afp).