Por Agencias

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, coronel en retiro Ronald Johnson, acompañó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la colocación de la primera piedra de una academia para capacitar a policías en la intercepción de drogas, armas y dinero ilícito.

El diplomático afirmó que con esto «Estados Unidos y Querétaro amplían la cooperación en materia de seguridad» y sostuvo que en la última década su país ha invertido más de 10 millones de dólares «en apoyo para capacitación y equipamiento” en esa entidad.

En una declaración difundida este sábado en su cuenta de X, Johnson señaló que acudió al acto «en nombre del presidente Trump» y describió la academia como «la primera instalación de su tipo en México y América Latina dedicada específicamente a capacitar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando».

Johnson sostuvo que «enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia».

De acuerdo con el embajador, desde 2015, 4 mil 732 integrantes de las instituciones de seguridad y justicia de Querétaro han recibido capacitación de Estados Unidos, entre ellos mil 714 de la Fiscalía General del Estado. La cooperación incluye además laboratorios forenses acreditados internacionalmente, unidades caninas y equipo forense.

«Querétaro es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos», afirmó el embajador, quien añadió: «el gobernador Kuri y su equipo están demostrando cómo se ve el compromiso traducido en acciones».

Johnson agregó que “los cárteles y los grupos terroristas se adaptan constantemente, y debemos mantenernos un paso adelante mediante una mejor capacitación, tecnología, inteligencia y una cooperación más sólida».

Según la declaración, «los oficiales capacitados en la nueva academia podrán llevar estas capacidades a sus unidades, estados y comunidades en todo México».

Dijo que “cuando nuestras comunidades son seguras, las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar”. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).