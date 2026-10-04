Por Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente de tránsito con volcadura registrado sobre el kilómetro 96 de la Carretera Federal 180 Costera del Golfo.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, los efectivos detectaron una camioneta Jeep Liberty color gris siniestrada a la orilla de la carpeta asfáltica, la cual no obstruía la circulación vial.

A los tripulantes se les brindó acompañamiento y traslado a la Estación Segura La Zamorina, donde esperaron la llegada de familiares para posteriormente continuar su traslado hacia la ciudad de Reynosa.