Por Agencias

Tijuana, Baja California.- Con una pistola y dosis de metanfetamina, agentes policiales capturaron a «El 500», sicario, operador logístico en ataques armados y distribución de droga del cártel de Sinaloa que opera en Tijuana.

Se trata de Luis Adán, de 32 años y originario de Veracruz, quien cuenta con antecedentes de arrestos por homicidio, asociación delictiva y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

Se le acusa de participar en el asesinato del agente estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, José Alberto Enríquez Martínez, ocurrido el 22 de febrero de 2023 afuera de su casa en la colonia Pórticos de Santa Fe de Tijuana.

«El 500» fue detenido en la madrugada de este sábado 3 de octubre de 2026, en la colonia Villas Costa Rica de Playas de Rosarito, a bordo de un vehículo Chevrolet Onix.

El reporte policiaco señala que le confiscaron un arma de fuego, dosis de metanfetamina y dos gorras alusivas a su grupo delictivo.

A partir de una denuncia ciudadana, el operativo fue trazado por las áreas de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. (Antonio Heras/La Jornada).