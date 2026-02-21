Por Agencias

Monclova, Coahuila.- De gira por esta entidad, ante trabajadores afectados por la quiebra de Altos Hornos de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que está por definirse el futuro del conflicto mediante una subasta que será supervisada por una jueza del Poder Judicial. Entre gritos de los trabajadores de AHMSA, subrayó que la condición que ha puesto su gobierno en esta alternativa es priorizar la justicia para los trabajadores para que sean éstos quienes estén en la lista de prelación de la liquidación de la empresa sobre los acreedores.

Mientras los trabajadores clamaban a gritos ¡justicia, justicia!, Sheinbaum dijo que otra condición que demanda su administración es que derivado de la subasta ordenada por el Poder Judicial “pedimos la reactivación de la empresa. Nada de que después de la subasta se venden como fierro viejo. Queremos la reactivación de lo que fue en su momento Altos Hornos de México”.

En un amplio discurso, les habló de la larga noche neoliberal durante la cual, en medio de mucha corrupción y abuso, se privatizaron empresas públicas, como Fertimex. En el caso de AHMSA, en realidad quebraron la empresa, porque en ese periodo en algunos casos echaron a andar las empresas, en otras las quebraron.

El clamor de justicia de los trabajadores de AHMSA encontró respuesta en el discurso presidencial, quien respaldó su exigencia de justicia, y de paso cuestionó la presencia en Estados Unidos de Alonso Ancira, cabeza de ese consorcio que quebró la empresa.

“¡Rata!”, se escuchó entre el grupo de trabajadores.

“En estas semanas está por definirse. Vamos a estar muy de cerca, porque tiene que haber justicia en este caso”.

Quien no la pasó bien en este acto convocado para la entrega de vivienda del Infonavit, fue el gobernador de extracción priísta Manolo Jiménez, quien fue abucheado en su intervención ante la Presidenta e incluso ante cualquier alusión de su nombre.

Siempre sonriente, lanzó un discurso igualmente proclive a la lucha de los trabajadores, tratando infructuosamente de congraciarse con ellos, quienes ostensiblemente lo rechazaron.

“Con la quiebra de AHMSA se afectó a la región centro y la región carbonífera. Sabemos que ya hay una subasta y le queremos pedir, les va interesar a los trabajadores aquí presentes, que se cubra al cien por ciento los derechos de los trabajadores de AHMSA.

Jiménez pidió también que se reactive esta empresa porque hay miles de familias esperando la reactivación porque de ello depende reactivar a su vez la economía de la región carbonífera. (Alonso Urrutia/La Jornada).