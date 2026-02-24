Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Edgar Iván Arroyo Villarreal, informó que la reforma electoral en discusión debe escuchar todas las voces, incluidas a las autoridades electorales locales, para garantizar reglas acordes a los tiempos actuales en México.

El magistrado reconoció que la iniciativa ha generado impugnaciones y desacuerdos en el Congreso, pero subrayó que lo ideal sería recoger opiniones de expertos y autoridades en la materia. “No es posible establecer que porque una propuesta viene de una autoridad electoral es la mejor. Es una ponderación que deben hacer los legisladores sobre qué beneficia más al país”, señaló.

Arroyo Villarreal defendió la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), cuya desaparición ha sido planteada en el bosquejo de reforma. “El papel de los OPLES es fundamental porque conocen las características locales de cada municipio y distrito. Se requiere una autoridad especializada en organizar elecciones específicas”, enfatizó.

Respecto a otros puntos polémicos, como la reducción de plurinominales, el magistrado evitó fijar postura, al considerar que es un debate entre el costo de las curules y la representación de las minorías. “Habría que darle el justo valor a cada posición y decidir si se busca abaratar la democracia o garantizar la participación de las minorías”, explicó.

El presidente del TRIELTAM confió en que los legisladores representarán fielmente a la ciudadanía y no solo a ideologías políticas. “El ideal es que cada legislador sea la voz de su distrito y que se escuche a la ciudadanía. Confío en que cuentan con asesores que conocen perfectamente lo que necesita el país”.

Arroyo Villarreal destacó por último la importancia de que las autoridades electorales acerquen información clara a la ciudadanía para fomentar un voto informado. “Tenemos un retraso en explicar cómo funciona el sistema electoral. Es necesario que el ciudadano tenga confianza y ejerza su voto con conocimiento”, concluyó.