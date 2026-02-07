Por Agencias

Ciudad de México.- La policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones hechos para el ejército de Estados Unidos, publicó el New York Times (NYT).

Los narcotraficantes emplean munición calibre 50 -producida en una planta propiedad del ejército estadunidense y luego contrabandeada a través de la frontera en ataques contra civiles mexicanos y policías, señaló el periódico, al tiempo que destacó un hecho en particular.

En la mañana del 30 de noviembre de 2019, un convoy de camionetas con hombres armados con una ametralladora pesada y potente, y rifles de calibre 50 entraron en la ciudad de Villa Unión, Coahuila, y abrieron fuego.

Habían sido enviados en una misión de intimidación: planeaban prender fuego al ayuntamiento. Su poder armamentístico fue claramente superior al de los oficiales de la policía estatal y local, que esperaban refuerzos militares. Los residentes aterrorizados se escabulleron para refugiarse de la lluvia de balas.

“El olor a humo llenaba las calles y los casquillos usados cubrían el suelo como ‘hojas caídas’”, relató al medio estadunidense Luis Manzano, un periodista mexicano que condujo hasta la ciudad durante el tiroteo. Pero su recuerdo más vívido fue el trueno de los cañones.

“El suelo temblaba»; mientras disparaban, dijo. «Nunca había experimentado algo así.»

Cuando llegaron los militares ahuyentaron a los agresores. El saldo del ataque fue de cuatro policías, dos civiles y 19 miembros del cártel muertos.

Los investigadores que recogieron pruebas de la escena, reunieron casquillos de calibre 45 y 50 con las iniciales «L.C.», que son las iniciales de la planta de municiones del ejército de Estados Unidos en Lake City, a las afueras de Kansas City, propiedad del gobierno federal y el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por los efectivos del Pentágono.

La fábrica también provee municiones para los consumidores estadunidenses, incluidos cartuchos de calibre 50. Estas potentes balas -tan grandes como un cigarro de tamaño mediano y diseñadas para ser usadas por los militares para destruir vehículos y aviones ligeros- están disponibles para la compra por civiles en todo Estados Unidos, reportó el NYT. (La Jornada).