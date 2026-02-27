Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destinó 88 millones de pesos en 2025 para proyectos estatales y municipales orientados a la digitalización catastral, con el objetivo de mejorar los procesos administrativos en todo México, acciones realizadas a través del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PMRPPyC) que opera la Subsecretaría de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad.

A la fecha se registra un avance en 25 proyectos, de los cuales 10 han concluido: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, y Tamaulipas; asimismo, tres entidades continúan en proceso de cierre administrativo: Michoacán, Tamaulipas y Yucatán. La Sedatu mantiene una estrecha coordinación con las entidades federativas y municipios para concluir los procesos conforme a la normatividad aplicable.

Al respecto, la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez destacó que la modernización registral y catastral es una pieza clave para brindar certeza jurídica y fortalecer la eficiencia y eficacia administrativa en los territorios.

“Con este programa fortalecemos la confianza de la ciudadanía al asegurar que los registros públicos de la propiedad y catastros trabajen con modelos actualizados, interoperables y transparentes. Estos avances permiten que los estados y municipios cuenten con herramientas tecnológicas que garanticen información ordenada, confiable y protegida. La modernización no sólo acelera trámites: acerca la administración pública a las personas y mejora la gobernanza del territorio”, resaltó.

Martínez Vázquez subrayó que los proyectos autorizados cumplen requisitos estrictos como la alineación a los modelos nacionales, la disponibilidad de aportaciones locales y el cierre adecuado de ejercicios anteriores, lo que garantiza un manejo responsable y transparente de los recursos federales.

Por su parte, el director general de Inventarios y Modernización Registral y Catastral, Eduardo Carlos Contreras Jiménez, resaltó que el PMRPPyC es una herramienta estratégica para impulsar la transformación digital de los gobiernos locales: “la tecnología es hoy un elemento indispensable para asegurar procesos claros, ágiles y auditables.

Comentó que a través de este programa, se acompaña a las entidades para que vinculen sus bases registrales y catastrales, adopten modelos homologados y cuenten con sistemas modernos que eleven la calidad del servicio público. Nuestro compromiso es que cada proyecto cumpla con la normatividad, con supervisión constante y con total transparencia en el uso de los recursos”

Finalmente, se informó que ya se encuentra en proceso de apertura la Ventanilla Única 2026, mediante la cual se recibirán los nuevos proyectos de modernización registral y catastral. Este mecanismo fortalecerá la eficiencia operativa, la transparencia en los procesos y la colaboración con las entidades participantes para consolidar registros públicos y catastros modernos y confiables en todo el país.