Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sequías, inundaciones y temperaturas extremas han colocado a la ganadería mexicana en un punto crítico, de tal forma que el deterioro de los suelos y la presión internacional por la huella de carbono amenazan con dejar al país fuera de los mercados globales, advirtió el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José Braña Mojica, quien dijo impulsar un modelo de “ganadería inteligente” para revertir la crisis.

El legislador tamaulipeco, secretario de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, explicó que es necesario dejar de ver al sector como generador de gases de efecto invernadero y transformarlo en una herramienta de captura de carbono. Para ello presentó una iniciativa de ley que busca fomentar la ganadería de precisión y regenerativa, dotando a los productores de tecnología y financiamiento sin más burocracia.

Comentó que durante la pasada sesión ordinaria, presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal para el Fomento a la Ganadería de Precisión y Regenerativa, que busca dotar a los productores de herramientas tecnológicas y financieras sin imponer más burocracia.

“Lo que buscamos es transitar de una ganadería de supervivencia a una de datos, donde la eficiencia sea la moneda de cambio para obtener créditos y bonos internacionales”, explicó.

La llamada ganadería inteligente integra sensores, internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, GPS y sistemas de gestión en la nube, además de prácticas como el pastoreo rotacional y el manejo regenerativo. Con ello, se introduce por primera vez el concepto de Bonos de Carbono Pecuario, que permitiría a los ganaderos recibir ingresos no solo por carne o leche, sino también por el servicio ambiental de restaurar la tierra.