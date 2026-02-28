Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, advirtió que en Tamaulipas se han detectado médicos que realizan procedimientos estéticos sin contar con la certificación como cirujanos plásticos y reconstructivos, lo que ha derivado en la suspensión de al menos tres clínicas.

Rebolledo explicó que para ejercer la cirugía plástica se requiere contar con cédula profesional de médico general, cédula de especialista en cirugía plástica reconstructiva y la certificación del consejo correspondiente.

“No debe operar en ningún momento alguien que se ostente como maestro en cirugías, ese grado es solo para enseñanza e investigación”, subrayó.

El funcionario detalló que en Tamaulipas existen entre 37 y 39 médicos certificados y la COEPRIS mantiene contacto con asociaciones médicas para verificar quiénes cumplen con los requisitos.

Además, señaló que otras clínicas han sido suspendidas por irregularidades en sus instalaciones, como quirófanos inadecuados o falta de permisos sanitarios de construcción.

“Una clínica bien certificada es la que puede ofrecer un servicio óptimo, por eso este proceso de revisión seguirá de manera intensiva durante todo el año”, advirtió el funcionario.