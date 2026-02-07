Por Agencias

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro, Ronald Johnson, reconoció este sábado al gobierno mexicano y al gabinete de seguridad por los recientes operativos que derivaron en la detención de integrantes de una organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa, particularmente en el estado de Querétaro. A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático destacó los resultados de la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y armas.

“Reconozco al gobierno de México y al gabinete de seguridad por estas detenciones”, señaló Johnson, quien subrayó que, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinación estrecha y el intercambio de información entre ambos países están generando “resultados concretos” contra el crimen organizado.

Añadió que cada arma decomisada y cada delincuente presentado ante la justicia contribuyen a hacer más seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera y a salvar vidas. “La justicia prevalecerá”, afirmó.

El pronunciamiento del embajador se dio en referencia a la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre una operación realizada en Querétaro, resultado de una investigación de cuatro meses encabezada por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina.

Las autoridades ejecutaron de manera simultánea 12 órdenes de cateo en distintos puntos de la entidad. Como resultado, fueron detenidas 30 personas, entre ellas Diego “N”, alias El Flaco, identificado como operador de la organización Los Salazar, afín al cártel de Sinaloa. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).