Por Blanca Esthela Hernández D.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas anunció una campaña especial de vacunación contra el sarampión que se llevará a cabo este fin de semana, en la cual las unidades abrirán sus puertas con módulos de 8:00 a 20:00 horas para aplicar la vacuna a la población objetivo.

La campaña está dirigida a los siguientes grupos de edad:

Niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, quienes recibirán la vacuna contra el sarampión como parte de su esquema de vacunación infantil.

Niñas y niños de 1 a 12 años, a quienes se les invita a iniciar o completar su esquema básico de vacunación para protegerlos contra diversas enfermedades, incluyendo el sarampión.

Personas de 13 a 49 años de edad que no hayan recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión en la infancia, con el objetivo de reforzar su protección inmunológica.

El IMSS llamó a la población a aprovechar esta jornada especial de vacunación para asegurar la protección contra el sarampión.

Asimismo, invitó a acudir a las unidades médicas del IMSS como son: Hospitales Generales de Zona (HGZ); Hospitales Generales Regionales (HGR); Unidades de Medicina Familiar (UMF); Hospitales Rurales (HR); Unidades de Medicina Rural (UMR); así como en subdelegaciones administrativas ubicadas en Tampico, Matamoros y almacén delegacional en ciudad Victoria.

Para ubicar un módulo de vacunación cercano, visita el sitio web: dondemevacuno.salud.gob.mx, donde encontrarás información actualizada sobre los centros de vacunación disponibles en tu área.

«Con esta acción, el IMSS en Tamaulipas reafirma su compromiso con la salud pública y la prevención de enfermedades, trabajando para garantizar el acceso a servicios de vacunación seguros y de calidad para toda la población», refirió el organismo.