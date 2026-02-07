Por Redacción

Cuernavaca, Morelos.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de José «N» y Yanin «N», por su probable participación en el delito contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de fauna silvestre.

En días pasados, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al realizar reconocimientos de seguridad y vigilancia en un tianguis ganadero en Yecapixtla, Morelos, policías municipales se percataron que estas personas se encontraban en un vehículo con 21 jaulas que contenían 107 aves de diferentes especies y colores.

Derivado de que las aves identificadas se encuentran bajo categorías de riesgo como protección especial, amenazada o en peligro de extinción y con el objetivo de priorizar la preservación de las especies, los policías detuvieron a José «N» y Yanin «N», aseguraron el vehículo y los pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en dicha entidad para llevar a cabo las indagatorias ministeriales, policiales y periciales correspondientes.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Morelos, aportó los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación a proceso, medida cautelar de presentación periódica quincenal, además, les prohibió salir del estado en el que residen y fijó el plazo de tres meses de investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.