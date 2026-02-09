Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Gloria Garza, aseguró que el panismo en Tamaulipas sigue vivo y con condiciones para convertirse nuevamente en opción de gobierno, aunque reconoció que durante el sexenio pasado el partido se descuidó al concentrarse demasiado en la problemática gubernamental y no en la formación de cuadros.

“Quizá lo que nos faltó como partido fue no dejar de ser un partido cuando estaba el gobernando el partido; quizá el partido se dedicó a estar viendo el gobierno, dejó un poco el trabajo dinámico que la institución como partido debe hacer”.

Garza, ex funcionaria en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, levantó la mano para participar en el proceso interno y destacó la buena respuesta de la militancia. Explicó que trabaja en fórmula con César Verástegui, definiendo quién encabezará la presidencia y quién la secretaría general según lo determine la convocatoria y el género asignado.

Aunque existe incertidumbre por el retraso en la emisión de la convocatoria, la aspirante panista aseguró que no percibe un malestar generalizado, pues su equipo mantiene cercanía con la militancia y confía en que el cambio de dirigencia sucederá pronto, antes del inicio del proceso electoral 2026-2027.

“Esperamos un voto directo, porque cada militante tiene el mismo valor en la decisión”, subrayó.

Su propuesta central es la unidad y la fuerza, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y los espacios perdidos.

“Los dados los tiene la gente, el voto vale igual, no hay voto delegacional, realmente los dados los tiene la militancia y son los que van a decidir”, respondió cuando se le cuestionó sobre ciertos señalamientos respecto a que hay dados cargados hacia las aspirantes asociadas a García Cabeza de Vaca.

Al respecto, Gloria Garza reconoció su identificación con el grupo del exgobernador pero aclaró que su enfoque es construir hacia adelante. “Como cualquier panista, todos estamos identificados dentro del equipo del licenciado (Cabeza de Vaca) quien fue el primer gobernador de Acción Nacional desplazando al partido que gobernó 86 años al estado; no le veo lado negativo a eso”.

Y remató: “Acción Nacional tiene historia en Tamaulipas, pero hoy debemos rescatarlo con seguridad y certeza para las familias”, afirmó.

La aspirante a la dirigencia estatal del blanquiazul concluyó la entrevista subrayando que “el PAN no está muerto. El reto es volver a ser opción de gobierno y demostrar que podemos rescatar a Tamaulipas”.