Por Agencias

Ciudad de México.- El peso mexicano se apreció este viernes, mientras la bolsa revirtió sus pérdidas iniciales, aunque quedó por debajo del récord registrado a mitad de semana, luego de una sesión errática marcada por la divulgación de cifras menores a lo previsto de la inflación de Estados Unidos.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cerró en 17.14 pesos por dólar, de acuerdo con el precio del Banco de México, lo que representa un avance de 6 centavos (0.37 por ciento) para la moneda mexicana respecto al día anterior y de 11 centavos (0.66 por ciento), frente a la semana pasada.

Por la mañana se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos desaceleró el mes pasado, al ubicarse en 2.4 por ciento a tasa anual frente al 2.7 por ciento de diciembre.

Economistas consultados por Reuters esperaban una tasa de 2.5 por ciento.

Tras las cifras, operadores elevaron ligeramente sus apuestas en el sentido que la Reserva Federal (Fed) reduciría las tasas de interés en junio.

Por su parte, el índice referencial de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.83 por ciento al concluir con 71 mil 478.81 puntos. Durante la jornada llegó a ceder 0.79 por ciento, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

El avance estuvo encabezado principalmente por firmas del empresario Carlos Slim. Los títulos del conglomerado Grupo Carso sumaron 5.04 por ciento a 129.20 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa, que ganaron 4.55 por ciento a 46.67 pesos. La BMV culminó la semana con un rendimiento de 0.94 por ciento.

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos, después de que la desaceleración de la inflación en Estados Unidos no generó un entusiasmo duradero entre los inversionistas, que mantiene reservas sobre los valores de empresas del sector tecnológico.

El Dow Jones subió 0.10 por ciento, el índice ampliado S&P 500 avanzó 0.05 por ciento, pero el tecnológico Nasdaq retrocedió 0.22 por ciento. En el conjunto de la semana, Wall Street terminó con números rojos.

Los precios del petróleo terminaron al alza, impulsados por datos que mostraron una desaceleración general de la inflación en Estados Unidos, que les permitió recuperarse de una caída previa tras la noticia de que la OPEP+ se inclina por reanudar los aumentos de producción.

El estadunidense WTI sumó 5 centavos a 62.89 dólares el barril; el Brent avanzó 23 centavos a 67.75 dólares, mientras la mezcla mexicana de exportación agregó 16 centavos, al cerrar en 58.99 dólares el barril; en la semana el crudo mexicano cedió 46 centavos (0.77 por ciento). (Reuters, Afp y La Jornada).