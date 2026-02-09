Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de más de una década en la que la mitad del personal del Poder Judicial del Estado sobrevivía con ingresos por debajo del salario mínimo, se puso en marcha un programa de fortalecimiento salarial que beneficiará a mil empleados en dos etapas con una inversión superior a 80 millones de pesos.

La presidenta del órgano de administración del Poder Judicial, Hilda Leal Gutiérrez, explicó que la primera fase inició en enero y alcanzó a 460 trabajadores, desde jefes de departamento hasta intendentes. El objetivo es que al cierre del 2026, al menos mil de los dos mil empleados cuenten con un salario base digno.

“A partir de la primera quincena de enero se tomó la medida de incrementar el salario base. Aproximadamente el 50% de los empleados estaban en condición de salario mínimo”, precisó Leal Gutiérrez.

El ajuste impactará directamente en prestaciones como prima vacacional, aguinaldo y aportaciones para el retiro. En algunos casos, trabajadores que percibían 5 mil 200 pesos mensuales ahora recibirán 8 mil 398 pesos, un incremento de más de tres mil pesos.

La primera etapa del programa demandará una inversión de 30 millones de pesos, mientras que el aumento global ascenderá a poco más de 80 millones, incluyendo aportaciones patronales al IPSSET, servicio médico y el pago de ISR.

Leal Gutiérrez subrayó que el objetivo es garantizar ingresos acordes a la ley y a los principios de justicia laboral, en congruencia con la administración estatal encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Se trata de dignificar las condiciones laborales del personal judicial y romper con una precariedad que se arrastraba desde hace más de diez años”, concluyó.