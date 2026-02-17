Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo en Tamaulipas, destacó que en apenas tres años de gestión se ha logrado abatir cerca del 69% del rezago histórico en expedientes laborales, un problema que llevaba décadas acumulándose en la entidad.

Illoldi, que dice que se ha empeñado en mantener puertas abiertas y cercanía con trabajadores y empresarios, subrayó que la puesta en marcha de los centros de conciliación laboral ha sido clave para agilizar la resolución de conflictos. “Entre 8 y 9 de cada 10 casos se solucionan mediante conciliación, beneficiando a cerca de 20 mil tamaulipecos y sus familias”.

Acorde con los principios de justicia pronta y expedita, recordó que el nuevo modelo laboral entró en vigor en 2022 y ha permitido que el plazo promedio de resolución sea de 20 días, por debajo de los 40 días que marca la ley y mejor que la media nacional.

En el último mes, detalló, se resolvieron 372 expedientes, lo que refleja el avance constante en la reducción del rezago. “Somos de los pocos estados que, primero Dios, concluirán con los expedientes antes de que termine esta administración”, confió.

El funcionario reconoció que los casos que aún permanecen pendientes son los más complicados jurídicamente, pero aseguró que la Secretaría del Trabajo mantiene el compromiso de darles solución. “Siempre buscaremos cuidar la justicia laboral, principalmente para los trabajadores, sin dejar de lado la protección de los patrimonios familiares y empresariales”.

Dijo por último que se proyecta que Tamaulipas se convertirá en referente nacional en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, demostrando que con voluntad y trabajo se pueden transformar dependencias marcadas por el rezago.