Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para infundirles aún mayor dinamismo, presencia imponente y una asistencia masiva de fieles y visitantes, ya está en marcha la segunda etapa de dos obras monumentales que tocan el corazón y el alma de Tamaulipas; la imponente Virgen de la Misericordia en El Chorrito, municipio de Hidalgo y la majestuosa Cruz de la Esperanza en el Pueblo Mágico de Tula.

Estas esculturas no solo embellecen el paisaje tamaulipeco, sino que se convierten en poderosos símbolos de fe, esperanza y unión para miles de peregrinos y visitantes, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

En la imagen de la Virgen, la más alta de Latinoamérica con más de 32 metros, ya se iniciaron los trabajos para integrar la plazoleta con una inversión inicial de 10 millones de pesos y en la Cruz de la Esperanza, la más grande de México con 33.7 metros, que incluye la construcción de una escalinata de acceso y un mirador panorámico, entre otras obras, con lo que se impulsará el turismo religioso y fortalecerá el orgullo regional.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya está impulsando con visión y determinación una verdadera transformación turística en Tamaulipas, que se traduce en mayor número de turistas y derrama económica”, agregó.

Refirió que gracias a mejoras sustanciales en seguridad, modernización de infraestructura y el fortalecimiento de destinos emblemáticos, el estado se consolida como un referente único en el noreste de México, atrayendo cada vez más visitantes nacionales e internacionales.

Hernández Rodríguez, dijo que estos esfuerzos se traducen en un incremento notable del flujo turístico, una mayor derrama económica que beneficia directamente a las familias tamaulipecas y un posicionamiento sólido que resalta la diversidad, la calidez y el potencial de nuestra entidad, desde playas, ríos y santuarios religiosos hasta rutas de aventura, cultura y ahora también “Las Rutas del Fútbol”, concluyó.