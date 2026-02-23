Por Agencias

Washington.- El gobierno de Estados Unidos reconoció las acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —donde fue abatido el líder de ese grupo criminal, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho—, y felicitó a las fuerzas armadas mexicanas por ese golpe.

Esta noche, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que autoridades de su país brindaron “apoyo de inteligencia” al gobierno de México para que se diera el operativo y, a nombre de la administración de Donald Trump reconoció y agradeció al Ejército mexicano “por su cooperación y exitosa ejecución de esta operación”.

En un mensaje en la plataforma X, la vocera de Washington señaló: “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Añadió que el capo “era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

Leavitt recordó que el año pasado, el gobierno del magnate designó al CJNG -junto a otros grupos criminales- como “organización terrorista extranjera” y añadió: “Eso es precisamente lo que es”.

Sostuvo que Trump ha dejado en claro que “Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”

El CJNG es uno de varios de los grupos criminales definidos por Washington como “organizaciones terroristas extranjeras”. Autoridades del vecino del norte ubican a este grupo criminal como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia su territorio.

Oseguera Cervantes encabezaba la lista de los “fugitivos más buscados” de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que ofrecía 15 millones de dólares por información que llevara a su captura. (Agencias).