Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La difusión de un comunicado por parte de la escuela primaria Raúl Flores García del municipio de Reynosa, en el que se advertía de un supuesto brote de sarampión, puso en evidencia la falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pues la información fue divulgada sin que la autoridad sanitaria tuviera conocimiento ni confirmación del caso.

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Sergio Uriegas, aclaró que el caso corresponde presuntamente a varicela, diagnóstico que será confirmado con estudios de laboratorio. “No hay brote de sarampión en Tamaulipas. Todo indica que se trata de varicela”, puntualizó.

La situación generó alarma entre padres de familia y la comunidad escolar, al tratarse de un tema sensible en materia de salud pública. El hecho de que la escuela difundiera un comunicado dando por hecho un brote de sarampión, sin notificar primero a la Secretaría de Salud, evidenció la ausencia de comunicación institucional y la improvisación en el manejo de información.

Especialistas advierten que este tipo de mensajes deben ser canalizados de manera oficial a la autoridad sanitaria, única instancia facultada para confirmar o descartar brotes epidemiológicos. La falta de coordinación entre ambas dependencias puede derivar en desinformación y preocupación innecesaria.

Ante el comunicado emitido por una institución educativa del sector poniente de Reynosa sobre un presunto caso de sarampión en una menor de 9 años, la autoridad sanitaria activó de manera inmediata el protocolo correspondiente de vigilancia epidemiológica.

Al buscar la versión oficial de la Secretaría de Salud, el doctor Vicente Joel Hernández Navarro informó, mediante un comunicado, que el caso fue notificado tras un diagnóstico clínico inicial emitido en consulta privada. De manera inmediata, personal del Distrito de Salud IV realizó la evaluación epidemiológica correspondiente.

Hasta el momento la menor no cumple con la definición operacional de caso probable de sarampión, conforme a los lineamientos nacionales vigentes; no ha presentado fiebre; no ha viajado en los últimos 21 días a zonas con casos activos de sarampión y los contactos cercanos permanecen asintomáticos además de que se mantiene seguimiento epidemiológico puntual.

El comunicado oficial precisa que, hasta este jueves 12 de febrero, no existe confirmación de brote de sarampión en la institución educativa señalada.

La Secretaría de Salud reiteró que mantiene vigilancia epidemiológica permanente y que cualquier caso sospechoso se analiza con rigor técnico antes de emitir un diagnóstico oficial. La autoridad exhortó a la población a mantener la calma y confiar en la información verificada.