Por Redacción

Monterrey, Nuevo León .-Beatriz del Cos Lara, representante del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, participó en la inauguración de la nueva oficina de KOTRA en Monterrey, acompañando a la Secretaría de Economía del Estado en este acto que fortalece los vínculos económicos entre México y la República de Corea y abre nuevas oportunidades de inversión para la región noreste del país.

Durante la ceremonia, acompañó a la subsecretaría de Inversión, Anabell Flores Garza, refrendando el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de impulsar la vinculación internacional y la atracción de capital extranjero hacia el estado.

“La instalación de KOTRA en Nuevo León representa una gran oportunidad par fortalecer la relación comercial con Corea y seguir posicionando a Tamaulipas como un estado competitivo y confiable para la inversión extranjera.

Continuaremos generando puentes que acerquen más oportunidades para nuestras empresas y nuestra gente”, expresó Beatriz del Cos.

La presencia de KOTRA en el noreste de México resulta especialmente relevante para Tamaulipas, ya que el estado alberga importantes empresas de origen coreano como LG, POSCO y Samkwang, cuyas operaciones han contribuido de manera significativa al crecimiento del sector manufacturero, la generación de empleo y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

El evento contó con la presencia de Kang Kyung Sung, presidente de KOTRA Global; Sanghui Lee, encargada de Negocios de la Embajada de la República de Corea en México; Jaehoon Choi, director de la nueva oficina de KOTRA en Monterrey; así como de Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, además de representantes gubernamentales, cámaras empresariales y empresas coreanas establecidas en México.