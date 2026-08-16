Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- En el marco de su gira de trabajo por Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó las instalaciones del Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde recibió una cálida y emotiva bienvenida por parte de la comunidad de docentes, estudiantes y directivos universitarios.

Durante su estancia en el campus del sur de la UAT, la mandataria federal estuvo acompañada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya. Tras el encuentro, la presidenta expresó su cariño y reconocimiento hacia el estudiantado a través de sus redes sociales oficiales con el mensaje: “Gracias a las y los jóvenes de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los quiero mucho”.

Por su parte, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó el saludo institucional de bienvenida y resaltó la importancia de este momento histórico para los universitarios. Asimismo, reconoció a la Dra. Claudia Sheinbaum por el impulso sin precedentes que, en coordinación con el gobernador Américo Villarreal, está brindando

para consolidar el desarrollo y la transformación social en

Tamaulipas.

La visita al campus universitario formó parte de la intensa agenda de trabajo que la titular del Ejecutivo federal desarrolló en territorio tamaulipeco. Dicha gira, que inició este viernes, comprendió, además del encuentro con la juventud, acciones estratégicas del gobierno federal, como la entrega de apoyos de vivienda en la zona norte; la supervisión de obras hídricas, como el acueducto en Ciudad Victoria; y la inauguración de los nuevos hospitales del ISSSTE y del IMSS, en Tampico y Ciudad Madero, respectivamente.

Con esta visita, la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su compromiso de mantener una estrecha vinculación institucional y sumar capacidades para contribuir al bienestar y al desarrollo educativo de la juventud tamaulipeca.