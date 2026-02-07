Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario del ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, dejó entrever que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) podría estar siendo utilizado por grupos políticos, luego de que ese órgano resolviera sancionarlos a él y al alcalde Eduardo Gattás con más de 11 mil pesos y una disculpa pública, por violencia política de género en contra de una edil de Morena de la misma alcaldía

La declaración del funcionario surge una semana después del resolutivo y, aunque se mostró prudente y mesurado, aclaró: “Espero que no sea así, porque sería lamentable que el IETAM, cuya esencia es promover el voto y garantizar la democracia, trabajara bajo consigna”.

Reséndez Silva cuestionó que en la sesión extraordinaria donde se aprobó la medida, el proyecto se votara por unanimidad, sin discusión ni debate, lo que a su juicio resta transparencia y abre dudas sobre la imparcialidad del proceso.

El funcionario municipal recordó que el origen del conflicto se remonta a una sesión de cabildo del año pasado, cuando se generó la denuncia que derivó en la sanción. Explicó que la edil involucrada enfrenta un asunto familiar que ha dificultado su localización en el domicilio, motivo por el cual las autoridades se dirigieron a su centro de trabajo en el Cabildo.

“Ella supo del procedimiento que la ley establece y no objetó nada”, puntualizó Reséndez, al insistir en que se actuó conforme a norma y sin intención de violentar derechos.

Advirtió que no acepta el resolutivo del IETAM y lo impugnará ante instancias federales, convencido de que la decisión carece de sustento.

Al mismo tiempo, aseguró que sigue firme en su objetivo de buscar la candidatura a la alcaldía de Victoria, y que este episodio “no me va a detener”.

Como se recordará el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó las resoluciones correspondientes a procedimientos sancionadores por violencia política contra las mujeres en razón de género, partir del cual presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás, y el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quedaron inscritos en el Registro Nacional de Sujetos Sancionados, lo que los inhabilita para ser postulados a cargos de elección popular durante un año.

El proyecto aprobado por el consejo general estableció la existencia de responsabilidad por parte de ambos servidores públicos, al considerar que se configuraron los elementos jurisprudenciales de la infracción.

Como parte de las sanciones, además de la inscripción en el registro nacional por un periodo de 12 meses, se impuso a cada uno una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).