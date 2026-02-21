Por Redacción

Ciudad de México.- Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en el estado de Guanajuato, en representación del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, donde como resultado de las operaciones coordinadas y la detención de generadores de violencia, se registró una disminución del 65 por ciento en homicidios dolosos, con respecto a febrero de 2025.

Destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, se realizó la detención de 4 mil 400 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de cinco toneladas de droga, incluidas mil pastillas de fentanilo, así como el decomiso de 6 mil 400 armas de fuego y más de 200 mil cartuchos.

Asimismo, señaló que elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetaminas, lo que representa un golpe directo a la capacidad operativa de las organizaciones criminales que operan en la región.

“El trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía”, indicó.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch informó que del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026 se detuvo a 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también destacó un operativo realizado en seguimiento a la agresión ocurrida el pasado 25 de enero en un campo de fútbol del municipio de Salamanca, donde 11 personas perdieron la vida. Explicó que, gracias al intercambio de información entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales, se realizó la detención de Moisés “N”, identificado como autor material del ataque armado y generador de violencia con operación en Irapuato y Salamanca.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que, al comparar febrero de 2025 con enero de 2026, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso registró una disminución del 65 por ciento, al pasar de 12.71 a 4.45 víctimas diarias. Asimismo, destacó que enero de 2026 es el mes de enero con el nivel más bajo desde 2018, con una reducción del 62 por ciento en este delito.

Respecto a los delitos de alto impacto, señaló que presentan una tendencia sostenida a la baja, con una reducción del 35 por ciento respecto a octubre de 2024, al pasar de un promedio diario de 45.35 a 29.65 delitos en enero de 2026.

Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales de Guanajuato, fortalecer las acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial, y avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en la entidad.