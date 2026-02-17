Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación, por ello, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana; por lo que aseguró que hay suficientes vacunas, de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones de vacunas, y tan solo de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.

“De que anunciamos la semana pasada a esta semana, aumentaron en casi doble el número de vacunas que se están poniendo en el país. Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana, para ello hay vacunas suficientes en los Centros de Salud y también en algunos estados de la República o aquí en la Ciudad de México se han puesto Centros de Vacunación en otros lugares, eso depende de las propias entidades de la República.

“Nosotros insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas. Incluso estamos comprando más vacunas para que no haya ningún problema, a la Organización Panamericana de la Salud, son alrededor de 15 millones de vacunas más para poder tener suficientes vacunas este año y el próximo también, prevenir cualquier problema”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en un año sólo hay 9 mil 400 casos de sarampión. Ante esto, reiteró el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, que no ha recibido vacuna o cuya primera dosis fuera hace más de 6 meses; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto que viven en 11 entidades que concentran la mayor incidencia por 100 mil habitantes, los cuales son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

“Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079”, agregó.

Destacó que ante el brote de sarampión hay mucha coordinación con los estados, particularmente en aquellos donde hay mayor número de casos e informó que hoy, 17 de febrero, sostendrán una reunión para continuar fortaleciendo la atención.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que la incidencia de sarampión en el país es relativamente baja y la mayoría de la población está vacunada. Informó que a la fecha, se registran 29 defunciones desde el primer caso confirmado en febrero de 2025, de ellos 21 fueron en Chihuahua y el resto en otras entidades.

Subrayó que la Estrategia Nacional se centra en la vacunación, por tal razón, informó que se puede acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todas las instituciones públicas de salud, sin importar la afiliación. “La vacuna en estos 20 mil puntos es gratuita, para todos y cada uno de los mexicanos es 100 por ciento gratuita”, señaló.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, puntualizó que en el caso de las mujeres embarazadas, la recomendación es no vacunarse, ya que las vacunas son virus vivos atenuados que pueden transmitirse a través del cordón umbilical; sin embargo, en caso de que una mujer embarazada presenta síntomas hay una alternativa que se aplica en los Hospitales con medicamentos que fortalecen la inmunidad; al igual que en el caso de los pacientes con cáncer, quienes deben aplicarse la vacuna si sus médicos lo recomiendan.