Por Redacción

Orlando, Florida.– Con el objetivo de ser parte de los diálogos respecto a los avances regulatorios, financieros y tecnológicos, así como las perspectivas de nuevos mercados para los biocombustibles en todo el mundo, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, junto al subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles, participan en la National Ethanol Conference.

Bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya para que Tamaulipas se posicione como el primer estado en abrir las puertas al desarrollo de biocombustibles líquidos a partir de los excedentes del sorgo, la SEDENER forma parte de la delegación mexicana conformada por la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo, para participar en los análisis de los retos y perspectivas de la industria del etanol.

El secretario Walter Ángel destacó que este evento reúne a todas y todos los actores clave del etanol en Estados Unidos, donde confluyen múltiples instituciones de los sectores público y privado para enriquecer las experiencias y áreas de oportunidad que tiene el mercado de este biocombustible y que permitirán a Tamaulipas consolidar su primera planta de producción de etanol.

Asimismo, el secretario señaló que, dentro del Plan México, Tamaulipas destacará por ser uno de los pioneros en la generación y operación de biocombustibles.

Agregó que la delegación mexicana fue apoyada por la U.S. Grains, con quien la Secretaría de Desarrollo Energético formalizó, a través de un Memorándum de Entendimiento en septiembre de 2025, nuevas líneas de trabajo para avanzar en el desarrollo de etanol y biocombustibles líquidos.